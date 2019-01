com informações do Jornal Extra

Redação O POPULAR com informações do Jornal Extra

Confinado na casa do Big Brother Brasil 19, o biólogo Vanderson, de 35 anos, está sendo investigado pela Delegacia de Atendimento à Mulher de Rio Branco, no Acre. O brother foi acusado por três mulheres de crimes de agressão física, confirmou a delegada titular Juliana de Angelis Carvalho.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro foi acionada para interrogar Vanderson na casa do BBB19.

Ainda de acordo com Juliana de Angelis, os casos aconteceram há quase um ou dois anos. “Uma das vítimas é ex-namorada, que acusa de violência doméstica com agressão. As outras duas são pessoas que ele não tinha relacionamento anterior. Uma dessas vítimas o acusa de estupro, estamos apurando como tudo aconteceu”, detalhou a delegada.

A irmã do BBB, Vanda Brito, contou que a família contratou um advogado e só vão se pronunciar após orientações.

A Globo foi procurada pelo Jornal Extra, mas ainda não se pronunciou sobre a situação.