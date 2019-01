Magazine Vanderson é intimado a depor devido a denúncias de agressão contra ex-namorada e deixa BBB19 Tiago Leifert anunciará o público a decisão na edição desta noite (23)

O biólogo e coordenador educacional indígena, Vanderson, de 35 anos, deixou a casa do Big Brother Brasil 19, na manhã desta quarta-feira (23), após receber uma intimação da delegada Rita Salim, titular da Delegacia de Atendimento à Mulher de Jacarepaguá (DEAM), no Rio de Janeiro. Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui! O acreano terá que prestar...