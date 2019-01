A espera pelo Big Brother Brasil 19 está terminando e aos poucos são reveladas novos detalhes da casa mais vigiada do País. Na noite de domingo (13), o apresentador Tiago Leifert mostrou a mansão onde os participantes irão morar a partir desta terça-feira (15).

Segundo o global, a inspiração para a decoração da residência foi em um roqueiro milionário e excêntrico. "A inspiração veio de como seria a casa de um roqueiro milionário e excêntrico. É uma casa muito louca”, contou ele. Já no dia 2 de janeiro, a repórter Ana Clara falou que o diretor da atração, Boninho, teria se inspirado no astro Michael Jackson para montar a casa.

“Uma das inspirações para a casa do BBB 19 é o Michael Jackson. E aí fica aquela questão, o que será? É uma casa de dança? É uma casa de música? O que que tem a ver o Michael Jackson com a casa? E fica aquela vontade de descobrir, a nossa cabeça fica borbulhando querendo saber o que está rolando”, disse a repórter.

Para esta edição, a casa foi decorada com cores fortes, como rosa, roxo e vermelho, e formas geométricas. Um dos quartos tem detalhes em veludo verde. Já outro, é cor-de-rosa, com detalhes em lhamas na decoração.

Na cozinha, há um painel que mostrará o número de estalecas de cada participante e um sistema de economia de água. A mesa é trabalhada no mármore, com assentos em veludo, e os talheres são dourados.

A sala, por sua vez, tem um formato moderno, com formato dos participantes em 3D, que serão iluminados de acordo com acontecimentos. Ex.: O brother que estiver imune ao paredão, ficará com a cor verde. Além disso, uma luminária com parte de um “cavalo em tamanho real”, integra a decoração da sala. O sofá tem a cor verde escuro.

Há um balanço bonito e confortável, ao lado do quarto do líder, e a piscina é aquecida. O confessionário possui espelhos retrôs, com uma poltrona “nada convencional” e um sofá invertido.