Nesta terça-feira (15), será dada a largada da 19ª edição do Big Brother Brasil. E, para amenizar um pouco a ansiedade e curiosidade dos espectadores a Rede BBB adiantou alguns detalhes de decoração da casa.

De acordo com o Gshow, a área externa do local conta com vários elementos em forma geométrica. Há um balanço bonito e confortável, ao lado do quarto do líder, e a piscina é aquecida. Um dos quartos tem detalhes em veludo verde. Já outro, é cor-de-rosa, com detalhes em lhamas na decoração. O confessionário possui espelhos retrôs, com uma poltrona “nada convencional”.

A sala, por sua vez, tem um formato moderno, com formato dos participantes em 3D, que serão iluminados de acordo com acontecimentos. Ex.: O brother que estiver imune ao paredão, ficará com a cor verde.

Além disso, uma luminária com parte de um “cavalo em tamanho real”, integra a decoração da sala. O sofá tem a cor verde escuro.

Na cozinha, há um painel que mostrará o número de estalecas de cada participante e um sistema de economia de água. A mesa é trabalhada no mármore, com assentos em veludo, e os talheres são dourados.