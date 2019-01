Em nota divulgada na tarde deste sábado (12), a Rede Globo informou que o Fábio, lutador gaúcho de MMA, de 27 anos, não participará mais do Big Brother Brasil 19, que terá início na próxima terça-feira (15).

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

Segundo a rede, eles tomaram conhecimento de "fatos relacionados ao participante" que foram "avaliados como inadequados" ao perfil dos competidores segundo o regulamento do programa.

A Globo informou, ainda, que o participante não será substituído. A lista dos outros competidores já foi divulgada aqui, em O POPULAR.

Agressão

Um outro brother também pode ser eliminado do programa. Após a confirmação do biólogo Vanderson Brito como um dos selecionados no Big Brother Brasil 19 (BBB19), a ex-namorada dele, a estudante Maíra Menezes, de 27 anos, o acusou de agressão física e psicológica. A família dele negou as acusações. Até a campeã do BBB18, Gleici, pronunciou-se sobre a polêmica.