Mãe de Hariany, do BBB 19, pediu para filha não perder a essência

Após a confirmação da participação da filha Hariany Almeida no Big Brother Brasil 19, o primeiro pedido da mãe, Maria Cristina de Almeida, foi para que a menina não perdesse a sua essência. “Ela é de origem humilde e não pode perder isso”, disse ao POPULAR. Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui! A pedagoga Maria Cristina contou ainda que ...