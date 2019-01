A mãe da goiana Hariany do BBB 19, Maria Cristina confia que a filha escapa do paredão de terça-feira. A estudante de Design de Moda de 21 anos disputa a preferência do público com a mineira Paula e o paulista Gustavo.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

"Estou muito confiante. A minha filha vai voltar ainda mais fortalecida do paredão", conta a mãe da goiana de Senador Canedo. Hariany foi indicada pelo mineiro Maycon, que atendeu o Big Fone e mandou a loira para a berlinda. Paula foi escolhida pela casa e Gutavo pela líder (Hana).

Maria Cristina diz que a filha está no paredão por chamar muita atenção. "Já era de se esperar. Onde ela passa desperta todo tipo de sentimento e por isso ela acaba sendo penalizada", conta a pedagoga que vai conhecer o Rio de Janeiro pela primeira vez. "Não queria ir por esse motivo, mas vou lá defender minha filha", completa.