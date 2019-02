A goiana Hariany enfrenta seu terceiro paredão e pode deixar a casa do BBB19 na noite desta terça-feira (5). “É muita injustiça. Implicaram muito com ela”, disse Max Mesquita, irmão da estudante de Senador Canedo.

Max acredita que Hariany se tornou alvo por não estar jogando como os outros confinados. “Ela está sendo real. E não está nem de um lado, nem de outro. Não acho que isso seja ruim para ela. Quanto mais apedrejam ela, mais forte ela fica aqui fora”, imagina o irmão da sister.

Ele aposta que se a goiana permanecer na casa, ela não vai mudar seu jeito de ser, mas irá “abrir os olhos” e começar a jogar. “Não vai confiar em ninguém mais”, afirmou Max.

O irmão de Hariany também contou que durante a prova do líder, quando o catarinense Alan ganhou o poder de indicar alguém ao paredão, imaginou que ela seria a escolha do brother. “Quando vi que ele caiu, sabia que seria ela. Sabia que ele indicaria a minha irmã”, lembrou.

O terceiro paredão do BBB19 está 100% feminino. A goiana Hariany enfrenta a youtuber Hana e a alagoana a Rízia. Na enquete do POPULAR, até a manhã desta terça-feira (5), a estudante de Senador Canedo fica na casa e Hana seria eliminada com 58% dos votos. Quem você quer que saia da casa? Vote!