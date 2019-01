Magazine Hariany tem atributos para ser a musa do Big Brother Jovem não descuida do corpo, principalmente por causa da carreira

Com 1,68 m de altura e 58 kg, Hariany tem tudo para ser a musa da temporada 2019 da edição, assim como foi em 2016 com Munik. A jovem não descuida do corpo, principalmente por causa da carreira, faz musculação todos os dias e não exagera na alimentação. “Ela é disciplinada e concilia sessão de fotos com a academia”, conta a mãe Maria Cristina. A jovem entra solteira n...