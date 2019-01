Os participantes do Big Brother Brasil 19 disputaram na noite desta quinta-feira (24) a primeira Prova do Líder da edição. A grande vitoriosa foi a youtuber Hana. Na prova Boca do Sapo, os brothers deviam jogar a bola em uma pista ondulada e acertar a maior pontuação possível.

Cada trecho da pista tinha uma pontuação diferente, mas se a bola caísse na boca do sapo, o participante estaria eliminado.

Entre todos os brothers, Hana, Danrley, Gabi, e Isabela empataram na primeira rodada com 10 pontos e ganharam a chance de jogar novamente. Ao acertar a marcar de 40 pontos, Hana conquistou a liderança da casa, a imunidade e o direito de indicar alguém para o Paredão.

Tereza, Carolina e Rodrigo não participaram da prova pois foram vetados pelo trio Hana, Hariany e Paula, que ganharam o direito ao veto após concluírem todas as etapas do Quarto 7 Desafios. Antes do início da Prova do Líder Boca do Sapo, elas revelaram os nomes ao vivo, na sala. "Não foi fácil tomar essa decisão", confessou Hariany para o apresentador Thiago Leifert.