Com 78,94% dos votos, Gustavo foi eliminado do Big Brother Brasil nesta terça-feira (29). O médico oftalmologista disputou o preferência do público contra Paula, que recebeu 14,45% dos votos, e a goiana Hariany, que somou 6,61%.

Gustavo foi abraçado pelos confiados e, antes de sair, entregou lembranças para Maycon e Diego. "Galera, obrigado. Desculpa alguma coisa. A única coisa que eu queria dizer é humildade da vitória, e sabedoria da derrota", disse o médico ao deixar a casa.

Antes de anunciar o resultado, o apresentador perguntou para os brothers qual dos emparedados eles gostariam que fosse eliminado hoje. "Eu tô mais com as meninas, com as duas. Apesar de ter votado na Paula. Mas ela sabe que é afinidade, a gente não trocou muitas ideias e eu votei certo no que era aquilo que eu queria", respondeu Gabi.

Alan foi o próximo questionado e o catarinense respondeu que gostaria de ver Paula fora da casa: "Me dou superbem com o Gustavo, foi a primeira pessoa que eu conversei na casa. Hariany a gente não tem tanta afinidade. Mas meu voto dessa vez foi na Paula, então eu queria que ela saísse".

A mesma pergunta foi feita para Isabella: "São três pessoas muito queridas. Mas acho que a Paula também. O Gustavo é muito meu amigo. Infelizmente tenho que escolher entre uma das duas porque Gustavo, eu não quero que saia", fala a potiguar.

Maycon se manifestou por último e revelou que seu voto era para a goiana. "Hariany. Não tenho nada contra ninguém. Pra mim, votar em qualquer um, seria a mesma coisa que votar nela. Mas eu tenho menos afinidade com ela. Paulinha é demais, mineira também, não tenho o que falar. Gustavo é meu brother", responde o vendedor de queijos.