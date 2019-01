Nesta terça, 22, o trio formado pela goiana Hariany, a carioca Hana e a mineira Paula concluiu o sexto desafio do Quarto 7 Desafios. Falta apenas mais uma etapa para receberem o direito de vetar três particpantes da primeira prova do líder.

Hariany, Hana e Paula foram isoladas na manhã desta segunda, 21, no Quarto 7 Desafios. Elas foram as mais votadas no confessionário no último domingo. Os brothers foram chamados para votar em quem gostariam de eliminar do jogo e a goiana recebeu quatro votos, assim como Hana e Paula foi votada três vezes.

Logo após os votos, as três receberam a orientação que deveriam vestir um macacão branco. E na segunda pela manhã, as sisters saíram da casa para o Quarto 7 Desafios. No quarto, elas precisam cumprir vários desafios e como prêmio poderão vetar três pessoas na Prova do Líder. Se não cumprirem, estarão as três proibidas de realizarem a prova.

Quarto 7 Desafios

Na primeira etapa, elas precisavam se posicionar sobre a projeção de três círculos no chão. Como prêmio no isolamento, ganharam ar-condicionado. Na segunda, tinham que posicionar seus braços e pernas, por alguns minutos, de acordo com as projeções. Elas conseguiram ganhar refeições.

No terceiro desafio tinha uma tela com a frase "ÁGUA É IMPORTANTE". A partir daí, o trio tinha que decifrar um código para conseguir liberar o consumo de água potável. Já na quarta etapa, as sisters precisavam ficar sobre uma base no chão. Ao concluírem o desafio, desbloquearam o kit sono.

Na quinta etapa, elas tinha que se posicionar sobre teclas de piano que eram refletidas no chão. O prêmnio foi o kit banho. Na sexta etapa, Hana, Hariany e Paula precisavam posicionar um cilindro sobre as projeções de círculos que apareciam no chão. Elas conseguiram concluir o desafio e desbloqueou a alimentação do dia.