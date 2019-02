A carioca Hana foi a terceira eliminada do Big Brother Brasil 19 na noite desta terça-feira (5) com 47,98% dos votos. A disputa foi acirrada e a diferença foi de apenas 0,48% para a segunda colocada, a goiana Hariany, em um Paredão triplo que ainda contou com Rízia.

Ao deixar a casa, Hana encontrou com o apresentador Tiago Leifert e comentou sua participação no reality show: "Me diverti muito. Muito louco conhecer ele. Cuida bem deles, dos meus".

Resistindo ao seu terceiro paredão, a goiana Hariany foi sozinha para a área externa da casa, chorou muito e após um momento de silêncio, agradeceu.