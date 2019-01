Na segunda semana na casa do Big Brother Brasil 19, a goiana Hariany foi indicada ao paredão triplo desse domingo (27), junto com Gustavo e Paula. Ao defender sua permaneça na casa, a estudante de Senador Canedo chorou e disse: “Prometo que sou legal”.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

A loira de 21 anos foi emparedada pelo brother Maycon, que atendeu o Big Fone e a indicou para a berlinda.

"Pelo amor de Deus gente, me ajudem. Isso é um sonho pra mim, e estou muito chocada por estar no paredão com a minha amiga. Tenho muito a mostrar para vocês. Eu prometo que sou legal gente", garantiu Hariany, que chorou ao saber que estava no paredão.

O médico Gustavo foi indicado pela líder e a mineira Paula recebeu cinco votos dos colegas de confinamento. Paula também se emocionou ao ser chamada ao confessionário para defender sua permanência: "É muito difícil ir pro paredão com minha amiga. Se nós duas estivermos agradando, nos ajudem. Estamos dando nosso melhor".