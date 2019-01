Após a confirmação do biólogo Vanderson Brito como um dos selecionados no Big Brother Brasil 19 (BBB19), a ex-namorada dele, a estudante Maíra Menezes, de 27 anos, o acusou de agressão física e psicológica. A família dele negou as acusações.

Ao UOL, Maíra contou que eles namoraram durante um ano e que esse caso teria acontecido há 10 anos."Como todo e qualquer relacionamento abusivo começou aos poucos. Aconteceram várias coisas que eu não consigo falar abertamente porque me machucam muito", explica.

A estudante, oito anos mais nova do que ele, revela que sofreu agressão psicológica várias vezes e uma vez violência física. "Ele chegou na minha casa, estava bêbado. Fomos deitar e começamos uma discussão. Ele começou a me empurrar e eu a querer me levantar. Toda vez que eu me levantava ele me empurrava de novo. Até que ele me segurou pelos cabelos e começou a apontar o dedo na minha cara e a gritar comigo", diz.

"Na hora, a única coisa que eu pensava era não acredito que isso está acontecendo comigo. Sabe quando você não imagina que isso está acontecendo com você? E justo aquela pessoa que eu amava! Eu era muito nova, muito apaixonada", disse chorando.

"Comecei a gritar e a minha empregada começou a bater na porta porque ele tinha trancado. Foi quando ele me soltou e começou a falar que eu era louca. Peguei as coisas dele e joguei fora da minha casa. Mandei ele embora".

A moça falou que não registrou boletim de ocorrência quando aconteceu porque estava com vergonha e medo, além das amigas que não acreditaram na sua versão. Ela disse também que começou a se sentir culpada pela agressão.

"Me sentia [culpada] várias vezes. Desde ontem fico repensando a imagem porque durante muito tempo fui desacreditada. Tive vergonha e medo [para denunciar]. Fiquei uma semana sem sair de casa e sem pentear os cabelos porque doía o meu couro cabeludo de tão forte que ele puxou".

Denúncia

Maíra afirmou que em sua casa, em Rio Branco (AC), ninguém falava sobre o assunto até que ela entrou em um grupo de discussão feminista, onde mulheres sofreram agressões, e ela teve coragem de falar abertamente sobre o caso.

"Comecei a me envolver com o movimento feminista em 2012. Fui a um encontro com promotores, delegados e uma mulher contou tudo que ela passou sem ter vergonha. E eu não contava pra ninguém porque eu tinha vergonha. Por diversas vezes eu já falei de outros homens agressores e os expus no meu Facebook. Eu estava com medo ontem, mas já fiz isso tantas vezes... Por que não vou fazer por mim?".

Mais vítimas

Maíra disse que desde que compartilhou em seu perfil no Facebook sobre as agressões sofridas, três mulheres entraram em contato com ela e disseram que também sofreram agressões do biólogo, mas que não se sentem seguras de divulgar essas histórias.

"Espero que a Justiça seja feita. Que ele tenha o que merece", deseja a estudante, que ainda espera que ele não continue no programa."Não sei se vão querer outro agressor de mulheres no 'Big Brother'".

Coragem

Maíra torce para que mais mulheres que foram agredidas tenham coragem de denunciar seus agressores. "Espero que as mulheres denunciem, não só na internet, mas vejam o meu caso. Se tivesse denunciado, eu teria o [exame de] corpo de delito e ele não teria feito outras vítimas. Que as mulheres não tenham medo".

Família de Vanderson

A irmã de Vanderson, Vanda Brito, confirma o namoro dele com Maíra, mas nega as acusações e afirma que a família vai processar ela por calúnia e difamação. "Pela idoneidade dele e criação que tivemos da nossa mãe tenho certeza que ele não fez isso. Essas acusações são falsas. Essa moça tinha muitos problemas psicológicos, tanto é que o caso deles não deu certo. Era uma menina muito agressiva, ciumenta. Vamos tomar as providências e colher as provas", revelou.

"Conheço muito bem o meu irmão e ele não é capaz de cometer uma covardia dessa contra uma mulher. Nós, suas irmãs e mãe, não admitiríamos", finalizou Vanda.

BBB19

No site da atração, o biólogo diz que foi criado em uma casa com quatro mulheres: a mãe e as irmãs. "Minha mãe era comerciante e passava o dia inteiro fora. Então, basicamente, minhas irmãs mais velhas fizeram a construção do que sou hoje. A gente sempre teve uma relação muito próxima, mas muito séria porque eram quatro mulheres criando um homem sozinho. Era diferente para elas, mas funcionou".

De acordo com Vanda, a TV Globo entrou em contato com a família e comunicou que ele continua no programa. A assessoria de comunicação da emissora informou que aguarda a apuração do caso. "A Globo é veementemente contra qualquer tipo de violência, mas cabe às autoridades competentes a apuração de denúncias como a que está sendo feita. Se assim for, a Globo tomará medidas, como já fez em outras edições do programa".

Gleici

A campeã do BBB18, Gleici, que é da mesma cidade do biólogo, esteve na "Rede BBB" e falou sobre alguns participantes, inclusive Vanderson, para quem ela deixou claro que não vai torcer. "Agressor de mulher não vai ter vez comigo", escreveu a jovem no Twitter.