Quem deve sair na primeira semana de Big Brother Brasil - BBB19? Aguenta, coração! A 19ª edição começou com tudo e traz 14 brothers e sisters disputando a permanência no BBB. Um superparedão como apelidou o apresentador da atração, Tiago Leifert.

Escaparam do superparedão Gustavo e Danrley - que venceram a primeira prova do programa e ganharam imunidade na terça, 15, e Paula que venceu prova de resistência, que durou 19 horas, e escapou da primeira votação aberta do público.

Um alerta, porém! Você deve votar em quem deve ficar, ou seja, já faça a sua torcida e vote para o(a) participante de sua escolha.

Estão no superparedão do BBB 19: