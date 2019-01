Magazine Eliminado do BBB19, Gustavo pede desculpa por comentários machistas: "Falei besteiras" O médico saiu da casa no segundo paredão com 78,94% de rejeição

Eliminado na noite dessa terça-feira (29) com 78,94%, o médico Gustavo reviu seus vídeos e pediu desculpas pelos comentários machistas durante sua breve passagem pela 19ª edição do Big Brother Brasil. "Falei algumas besteiras que não deveria ter falado", confessou. Gustavo passou dez anos tentando e...