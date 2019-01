Depois de 19 horas e 28 minutos, chegou ao fim a primeira prova de resistência do Big Brother Brasil 19 que consagrou a mineira Paula como a grande vencedora.

Carolina, que permaneceu na disputa com a sister, se atrapalhou e trocou as cores do cubo na dinâmica. Ciente do erro que havia cometido, a baiana aguardou a Voz do BBB confirmar sua eliminação. Em seguida, Paula comemorou: "Eu ganhei?".

Na Prova de Resistência Cores Fiat, que valia um carro e uma imunidade, os brothers foram divididos em três times de cinco. Ao sinal sonoro, os participantes deveriam pegar o cubo e entrar no carro com as cores indicadas no painel. Tudo isso antes de o cronômetro ser zerado.

No programa desta noite (17), o apresentador Tiago Leifert vai anunciar quem fica com a terceira e última imunidade e se junta a Danrley e Gustavo. Os outros 14 participantes se enfrentam no Superparedão, onde o público decide quem deve ficar na casa.

Como foi a prova

Distraídas, Paula e Carolina não viram o cronômetro disparar para fazer a troca de carros e cubos e então saíram correndo para cumprir a dinâmica dentro do prazo. As duas se atrapalharam na hora de pegar o cubo na cor determinada. Carolina, contudo, colocou o cubo branco na caixa dos cubos azuis antes de voltar para o carro. Por sua vez, Paula pegou o cubo correto e devolveu o anterior na caixa exata.

Tereza abandonou a competição pela imunidade por volta das 12h48, e Alan foi o último a deixar a prova, por 14h46.