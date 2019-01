Magazine Danrley faz aniversário e ganha surpresa dos brothers no BBB19 "Vocês não tem noção do que é a experiência de passar o aniversário aqui no Big Brother!", contou o vendedor do picolé ao passar pelo Raio-X

Ainda em êxtase após a primeira festa no BBB19, Danrley ao passar pelo Raio-X compartilhou que faz aniversário neste sábado (19). "Hoje é meu aniversário! Vocês não tem noção do que é a experiência de passar o aniversário aqui no Big Brother! É uma coisa única!", afirmou. Mas o que ele não esperava era ganhar dos colegas de confinamento uma surpresa pela data. Quer aco...