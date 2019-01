A edição de número 19 do Big Brother Brasil, na TV Globo, trouxe à tona mais uma polêmica. Comentários preconceituosos e recheados de estereótipos feitos por Paula Viana foram editados para a TV aberta, mas foram ao ar, na íntegra, para assinantes do Globo Play e que têm acesso ilimitado ao reality. Os internautas não perdoaram.

Em uma conversa no quarto das meninas, Paula chamou cabelo cacheado de ‘cabelo ruim’.

Gabi, outra participante do BBB, respondeu: “Não fala isso. Ruim é o preconceito”. “Ah, é mania, né...mas quando tem umas dobrinhas assim, a gente já fala que não é lisinho”, explica Paula. Gabi conclui: “É, mas a gente precisa mudar isso”.

Essa Gabi merece o mundo ❤️ Paula: cabelo ruim Gabi: ruim é o preconceito, temos que mudar isso 👏🏽 pic.twitter.com/VjOO8ehBTa — videos interessantes bbb19 ☀️🏳️‍🌈🍦✊🏿💃🏿 (@videosbbb19) January 20, 2019

Paula é estudante de Direito. Em uma conversa com Diego e Hariany, a participante falou sobre um caso de feminicídio. Ela contou que a vítima do caso levou 34 facadas e disse como se surpreendeu ao descobrir que o assassino ‘era branco’. “Acho que ela tinha traído ele. E era aquela faca de pão. Aí eu pensei que ia chegar o maior ‘faveladão’ lá e, quando vi, o cara era 'branquinho', morou não sei quanto tempo na Austrália ou no Canadá. E pensei ‘não é possível que fez isso’”, declarou Paula.