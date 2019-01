Sextou! Significa que é dia de festa na casa do Big Brother Brasil 19. A Festa Arte promete aliviar a tensão na noite de hoje (18) já que, desde terça (15), quando começou o programa, os participantes não tiveram nenhuma diversão e já disputaram duas provas, sendo uma de resistência. Eles ainda têm de lidar com o Superparedão que se aproxima.

Antes de liberar a galera para a festa, o apresentador Thiago Leifert fez um alerta: "Cuidado para não quebrar as peças de arte da festa porque elas são de verdade. Foram feitas por artistas mesmo." Ele também anunciou que a festa vai contar com um totem, em que os brothers poderão escolher as músicas que vão tocar.

Assim que os brothers foram liberados, todos se levantaram animados e correram para o jardim da casa.