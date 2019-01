O nome do festival sertanejo Villa Mix foi um dos termos mais usados na noite desse domingo (20) no Twitter em todo o país. E o motivo de todo esse burburinho com o evento sertanejo começou com o Big Brother Brasil. Ficou confuso? A gente vai explicar melhor.

Desde que estreou o programa na última terça-feira (15), os internautas começaram a dividir os participantes em dois grupos: “Villa Mix” e “Baile da Gaiola”.

villa mix vs o baile da gaiola, e assim os grupos já estão rachados #BBB19 pic.twitter.com/JslzrlAlkL — Eduardo.👊 (@EduardoSsimas) January 19, 2019

Villa Mix no tt's, ai vc pensa que é sobre a festa mas é o grupinho do #BBB19 pic.twitter.com/k9oRDoqWXF — 👑 (@CamrenLove_5H) January 21, 2019

O festival Villa Mix é um evento sertanejo que começou em Goiânia, mas atualmente é produzido nas principais capitais de todo o país. Enquanto isso, “Baile da Gaiola” faz referência ao funk cantado pelo MC Kevin, que está sendo um dos mais tocados neste verão 2019.

Reality show

Na noite desse domingo (20), os brothers foram chamados ao confessionário para votar em quem eles gostariam de ver fora da casa. As três mais votadas foram Hana, com quatro votos, a goiana Hariany, também com quatro votos, e Paula, que foi votada três vezes.

As três serão isoladas na manhã desta segunda-feira, 21/1, no Quarto 7 Desafios. Se elas cumprirem todos os desafios, poderão vetar três pessoas na primeira Prova do Líder. E se não cumprirem? Aí, elas estão automaticamente vetadas da Prova do Líder.