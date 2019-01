Na noite dessa quarta-feira (16), os novos confinados do Big Brother Brasil 19 estavam ansiosos por uma festa, mas foram surpreendidos com a primeira prova de resistência. No início da manhã desta quinta-feira (17), a prova já tinha ultrapassado as oito horas de duração.

Segue na prova apenas a Equipe Vermelha. Paula, Tereza, Carolina e Alan continuam na disputa pela imunidade.

Para ganhar a proteção no Superparedão desta semana, os participantes precisam seguir algumas regras e permanecer dentro de um carro. Se um membro do grupo desistisse, todo o grupo era eliminado.