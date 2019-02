A carioca Hana Khalil foi eliminada do BBB19 na noite dessa terça-feira (5) após um paredão triplo com a goiana Hariany e a alagoana Rízia. Depois de a carioca deixar a casa, os brothers especulavam sobre os motivos da eliminação, quando o mineiro Maycon comparou a escolha do público à eleição de Jair Bolsonaro.

“Você vê pelo nosso presidente, o Brasil tá muito família. Qualquer coisa que você fizer que for muito revolucionário, o Brasil não tá nessa fase. O Brasil quer mudança, e quem vê o jogo é o Brasil”, disse o vendedor de queijos. “Isso aqui é um jogo de família, minha mãe assiste”, acrescentou.

Apesar da fala conservadora, Maycon já se envolveu em uma polêmica durante o programa ao revelar que perdeu virgindade com um animal de sua fazenda.

O mineiro também está sendo alvo de críticas dos internautas que não viram com bons olhos o seu comportamento com Isabella, com quem teve um breve affair. Ele e a miss trocaram beijos na primeira semana, continuaram flertando, mas o brother também está investindo em Elana.

No entanto, o mineiro também está agradando alguns. “O Maycon está certo no comentário que fez, o Brasil está mudando, está cansado de putaria sim. Não quero feminista descabelada e chata na minha TV”, disse um internauta.

Votação

A diferença foi de apenas 0,48% entre a eliminação da youtuber e a permanência da goiana Hariany, no paredão triplo que ainda contou com Rízia.