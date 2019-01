No último sábado, 12, a TV Globo anunciou a eliminação do lutador de MMA Fabio Alan, do BBB19. Por meio do instagram, o atleta informou que foi eliminado antes da estreia do reality show por descumprir uma cláusula contratual.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

O gaúcho, de 27 anos, não informou ao programa que é patrocinado por uma marca de roupas de ginástica. Segundo o próprio lutador, no contrato feito com a Rede Globo existe uma clásula que proíbe o vínculo dos brothers e sisters com alguma marca durante o perído de participação no programa.

Ainda segundo Fábio, a emissora entendeu que a participação de Fábio é uma forma de propaganda indireta para a marca, mesmo ele não utilizando roupas com logotipo da empresa.

A Globo informou, ainda, que o participante não será substituído. O Big Brother Brasil estreia sua 19ª edição nesta terça-feira, 15.

Agressão

Um outro brother também pode ser eliminado do programa. Após a confirmação do biólogo Vanderson Brito como um dos selecionados no Big Brother Brasil 19 (BBB19), a ex-namorada dele, a estudante Maíra Menezes, de 27 anos, o acusou de agressão física e psicológica. A família dele negou as acusações. Até a campeã do BBB18, Gleici, pronunciou-se sobre a polêmica.