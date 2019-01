O participante do Big Brother Brasil 19, Maycon, gerou polêmica ao afirmar no programa que já amarrou bombinhas no rabo de um gato e já colocou fita adesiva para que o animal andasse em círculo.

Famosos consideraram a ação agressão a animais e usaram as redes sociais para criticar o participante. A apresentadora e ativista em defesa dos animais Luisa Mell, publicou em seu Instagram o vídeo em que Maycon conta a história, com a frase "Me ajudem a tirar esse idiota da casa?".

Em seguida, outros famosos comentaram repudiando a ação do brother:

Segundo o portal Extra, a mãe de Maycon, Rozana Santos, defendeu o filho alegando que isso foi coisa de criança e que ele jamais maltrataria animais. "Maycon é cheio das histórias. Para ser sincera, nunca o vi fazendo essas coisas. Mas como disse, era coisa de criança. Ele é apaixonado por bichos, nunca ia fazer algo para machucá-los. Eu sou mãe, conheço o filho que tenho", afirmou.