Esta terça-feira (15) marca a estreia da 19ª edição do Big Brother e os goianos vão poder curtir um pouquinho do clima da casa atendendo o Big Fone, no Camelódromo de Campinas 2, em Goiânia.

Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui!

A ação promovida pela TV Anhanguera começa às 9h e encerra 19h.

Quem atender o misterioso Big Fone e responder corretamente a pergunta do Big Boss, vai ganhar brindes exclusivos.

O BBB 19 estreia terça (15) e vai começar com tudo! "Eles vão tomar uma bomba de cara", promete o diretor do programa, Boninho.