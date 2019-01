Magazine Após ser desclassificado do BBB 19, Vanderson fala pela 1ª vez sobre acusações: 'Mentira não passa' Ex-participante do 'Big Brother' prestou depoimento após ser acusado de estupro, agressão física e importunação

O participante Vanderson, desclassificado do BBB 19 na última quarta-feira, 23, respondeu às acusações de estupro, agressão física e importunação pela primeira vez após deixar o programa. Quer acompanhar todas as notícias do BBB19? Acesse aqui! “Pessoal, eu queria muito agradecer todo mundo que estava comigo e tentou me ouvir. Eu sei que rolaram algumas h...