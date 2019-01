A modelo goiana Hariany Almeida, que participará do Big Brother Brasil 2019, entra solteira no programa que começa na terça-feira após a novela das nove O Sétimo Guardião, da Rede Globo. A jovem de 21 anos terminou recentemente um namoro de três anos. A amiga da sister, Bárbara Ribeiro, acredita que ela não vai formar casal na casa. “Acho que não. Ela vai se divertir muito nas festas e ficar na dela”, acredita.

Antes de entrar no reality, Hariany disse em entrevista ao Gshow que já ficou com três cantores sertanejos. “É verdade. São três artistas famosos, mas não posso revelar os nomes”, despista Bárbara. É a segunda vez que a goiana de Senador Canedo tentou participar do BBB. A primeira foi em 2018. “Ela sempre acompanhou as edições e tinha o sonho de entrar no programa para ajudar a família”, conta.