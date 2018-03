Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Xande de Pilares vão comandar roda de samba no BBB18

Hoje vai rolar uma roda de samba 'das boas' na casa do Big Brother Brasil 18. Os mestres Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira e Xande de Pilares vão comandar o "ziriguidum" no jardim, bem no estilo carioca.

Um cavaquinho gigante vai decorar a piscina e os muros ao redor vão se transformar em fachadas de sobrados para trazer o clima de samba para dentro do confinamento.

No cardápio de hoje, caldinho de feijão, sanduíche de pernil, porções de pratos como medalhão à Oswaldo Aranha, escondidinho de camarão e outros quitutes vão trazer o sabor dos botecos cariocas. O figurino será leve e vai ter a cara do Rio de Janeiro para os confinados curtirem a folia.