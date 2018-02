Wagner e Gleici vão para debaixo do edredom

Após longos momentos de Gleici e Wagner submersos na piscina de bolinhas colocada na área externa da casa para a festa de quarta-feira (21), o casal decidiu continuar a “animação” embaixo do edredom no quarto submarino. Depois de um tempo, a estudante de psicologia saiu com uma cara tanto quanto animada.

Não muito tempo depois, Patrícia e Kaysar entram no quarto e começam a conversar com os brothers. Gleici então comenta que não sabe onde foi parar sua sandália e Patrícia alfineta em tom de brincadeira: "Você perdeu a sandália debaixo do edredom, meu amor? Você perdeu o juízo embaixo do edredom, a sandália perdeu no quarto".