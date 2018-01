'Vou me afastar', diz Lucas sobre Jéssica; brother tem noiva fora da casa do BBB18

O cearense Lucas disse, na tarde desta sexta-feira (26), que está preocupado com seu relacionamento fora da casa do Big Brother Brasil 18. Ele é noivo de Ana Lucia Vilela, que afirma que o brother está sendo testado no jogo.

Em uma conversa com Diogo e Caruso, o empresário de 27 anos reconheceu que precisa se afastar da sister Jéssica, que já demonstrou interesse e que teve a beleza reconhecida pelo rapaz. "Eu não posso perder minha mulher, vou me afastar", decidiu.

"Não é só meu relacionamento que está em jogo. A mãe dela é uma avó para mim, se eu fizer alguma besteira eu perco uma mulher e uma avó. Não quero que nenhuma brincadeira seja mal interpretada", finalizou o brother.