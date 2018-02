'Vontade de invadir a casa e puxar Jéssica pelos cabelos', diz mãe da sister enrolada com Lucas

A menos que saia da casa com alguém, a personal trainer Jéssica estará solteira quando colocar os pés para fora do Big Brother Brasil 18. Foi isso que contou sua mãe, Tânia, ao site O Globo. Em entrevista, a agora ex-sogra relatou que Rodrigo - até então affair da loira - telefonou para desabafar.

"Ele me ligou dizendo que achava que não dava mais para manter uma relação quando ela saísse", contou ela. "Que seriam bons amigos, mas nada mais além disso. Eu entendo completamente. Rodrigo é um menino bom e eu aconselhei para que ele seguisse a vida mesmo. E, mais para frente, se quiserem, que conversem. Mas entendo a atitude dele."

Sobre a filha, ela foi categórica: "A vontade que eu tenho é de invadir a casa e puxar Jéssica pelos cabelos para ela dar uma acordada e se valorizar. Queria poder ser uma mosquinha para mandar ela se afastar do Lucas."

Tânia defendeu Jéssica, porém, dos encantos do modelo. Ela acredita que o brother está facilitando a proximidade de propósito. "Acho que ele está jogando com ela. Ele dá abertura e ela não larga ele. Entendo que sentimento é uma coisa que não se controla, mas não acho que ela esteja apaixonada e nem o Lucas. Se eles estivessem seria até melhor e eu iria torcer até para me darem um netinho. Mas não é o caso. A situação está ficando bem chata", reclamou.

Ana Lúcia Vilela, noiva de Lucas, deu algumas indiretas pelas redes sociais, mas afirmou que o relacionamento dos dois continua. Para Tânia, é perda de tempo. "Não sei como era a vida deles aqui fora. Mas se eu fosse mãe dela iria mandar prestar atenção no que está acontecendo e ver o que é melhor para a vida dela."