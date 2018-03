"Você pode virar alvo sem necessidade", afirma Gleici para Kaysar

O polêmico paredão com votos abertos do último domingo (4) rendeu muito assunto ainda hoje na casa do BBB18. Uma das pessoas que mais chamou atenção foi Kaysar, por ter afirmado que votou na Gleici após um pedido da Patrícia.

Com peso na consciência, o sírio resolveu procurar a emparedada para conversar. "Nem sei o que te falar sobre o Paredão. Foi o que falei ao vivo, não imagina o que é votar em você. Tenho uma lista, Patrícia sabe quem é próximo a ela, fiquei... como posso te falar... pra não deixá-la chateada, eu fiz o apoio pra ela e isso acabou judiando de você. É ruim! Mas não tem nada que eu possa falar para te acalmar ou te pedir desculpas, ou falar que não queria isso. Não posso falar isso, pois seria mentiroso. Quando aceitei, quando ela falou comigo e votei em você, pronto. Foi minha palavra! Eu só quero falar que, por favor, você tem direito a ficar chateada, mas queria te falar que aconteceu e tomara que, gosto muito de você, tomara que não prejudique nossa amizade. Sei que pode estar pesado pra você. Você não era minha opção. Mas eu não fiz como deveria fazer", desabafou Kaysar.

Por sua vez, Gleici respondeu: "Você é uma pessoa que eu gosto muito aqui na casa e, assim, eu não imaginava que você fosse votar em mim, até porque jamais me imaginei votando em você. Kaysar foi um ponto que eu não entendi. Esperava que fosse ao Paredão, mas com voto do Breno, não com o seu. Por a gente se dar bem aqui dentro... Assim, eu falei ontem que não conseguia ficar com raiva de você, pois você foi influenciado. Você foi tonto e bobo. Por isso que falo: você tem que ter sua personalidade, vote em quem você quer votar! Eu votei com meu coração ontem. Mas desde o início tem pessoas que querem me tirar da casa, não sei porquê. Você é sensível, tem bom coração. Outras pessoas têm maldade mesmo no coração. Você foi sem personalidade ao votar em mim. Mas sei que você não votaria".

A conversa continuou e a sister resolveu aconselhar o brother: "Mesmo se eu sair, quero que você vote com o coração. Com razão e coração. Faz uma média, senão as pessoas lá fora vão achar que você é sem personalidade. Isso foi ruim. O voto que você deu não era seu, era da Patrícia. Vote em quem você quer votar, não faça voto duplo! Isso é muito feio e do jeito que você justificou, pega muito mal. Não gosto de falar nisso, mas é pra você se prevenir. Você é divertido, se dá bem com todos. Você pode virar alvo sem necessidade assim".