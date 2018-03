Viegas vence 'prova de emoções' no BBB18, se torna Anjo autoimune e dá o troco em Diego no monstro

O músico paulista Viegas venceu a 5ª Prova do Anjo do Big Brother Brasil 18, realizada na tarde desta sexta-feira (2). A conquista, nesta semana, torna o vencedor autoimune. Com isso, ele estará livre de qualquer indicação na formação de Paredão, que ocorrerá no domingo (4).

Dez brothers e sisters participaram da prova. Ficaram de fora apenas Patrícia, líder da semana, Caruso, que conquistou a imunidade na Prova do Líder, na última quinta-feira (1°) e Ayrton, já que a Família Lima foi representada por Ana Clara.

A prova

A dinâmica da disputa pelo Anjo da semana tinha o propósito de mexer com as emoções dos participantes. Em televisões, lembranças dos familiares dos integrantes do reality show deveriam ser destruídas. O último que ficasse na prova seria o vencedor.

Vários brothers e sisters, como o artista paranaense Wagner e o arquiteto goiano Breno, se emocionaram bastante.

Além da conquista, Viegas ganhou ainda um prêmio de R$ 2 mil, um almoço especial com um acompanhante da casa, o direito a receber uma mensagem da família e a foto da lembrança da disputa.

O monstro

Anjo na semana passada, o escritor paraense Diego optou por castigar com o monstro Viegas, que não escondeu sua irritação, e Caruso. Desta vez, com a conquista do músico paulista, veio o troco. Diego foi o escolhido e terá se fantasiar de caçador, fingindo ter sido capturado por um gorila. Ao toque de um sinal sonoro, ele deverá ir para a parte externa da casa e esperar ser resgatado, dentro de uma jaula.