Viegas reafirma para Wagner seu desejo pela eliminação de Mahmoud

Em uma conversa entre os brothers sobre o paredão, o músico diz que o ideal seria que Mahmoud fosse eliminado: "Uma surpresa boa pra mim, mais positiva dentro do jogo, seria o lance do Mahmoud. Na minha concepção, porque eu o acho muito mais forte dessas três pessoas que estão, no sentido das provas", o artista visual concorda: "Nas provas, ele é mais protagonista".

Viegas ainda comenta com o brother como seria sua final dos sonhos: "Nós três (Viegas, Wagner e Caruso), e deixar o público decidir".