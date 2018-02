Troféu movimenta casa do BBB 18

Após o momento tensão, cheio de discussões e tentativas por parte dos emparedados de colocar em ‘pratos limpos’ a formação do último paredão, os brothers Lucas e Wagner fizeram um desfile ‘sensual’ e ousado pela casa.

Depois de Jéssica desafiar Lucas, o brother foi até a cozinha e voltou com os aventais. Ele e Wagner começaram a desfilar só com o avental e de cueca, quando de repente, os dois tiraram a cueca e começaram a se exibir para os confinados, dando a volta na piscina com o bumbum totalmente à mostra. Em seguida, eles convidaram os outros brothers. Caruso e Kaysar se juntaram a eles. Para as sisters que assistiram à exibição, todos mereceram nota 10.