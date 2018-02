Time vermelho ganha Prova da Comida e segue no Tá com Tudo

Na Prova da Comida Guindaste BBB, o time vermelho encaixa os barris primeiro e vence a disputa. O grupo segue no Tá com Tudo. Os ganhadores comemoraram cantando: "Será que todo dia vai ser sempre assim?".

Estão no Tá com Tudo: Gleici, Paula, Viegas, Wagner, Caruso e Diego.

No Tá com Nada: Lucas, Patrícia, Breno, Jéssica, Mahmoud, Kaysar e Nayara.

"Trabalhando em gruo e com precisão, vocês deverão usar o gancho para transportar o barril para o buraco de cor correspondente. É um jogo de cooperação, requer calma. Alguns detalhes: se na hora de transportar o barril e ele cai do gancho e rola para fora da área de prova, o dami vai entrar e vai colocar o barril na posição original, de saída e o time será penalizado por 10 segundos. Se o gancho enroscar na parte de cima, é raro, mas pode acontecer. Você terão 1 minuto para tirar o gancho dali. Se não conseguirem, o dami vem e mais uma vez ganham 10 segundos de punição. Não subam na área cinza", disse a mensagem sobre as regras do jogo.