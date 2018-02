Time amarelo vence Prova da Comida do BBB18 e garante o Tá com Tudo

O time amarelo do Big Brother Brasil 18 ganhou a Prova da Comida Dominó de Xadrez, disputada na tarde deste domingo (11), e garantiu o Tá com Tudo.

Quem está no Tá com Tudo é Ayrton, Ana Clara, Diego, Lucas, Viegas, Gleici, Caruso, Wagner e Paula, porém, um deles vai ter que mudar de grupo por indicação de Nayara, que na última prova do Líder pegou uma garrafa e garantiu a missão de indicar alguém para fazer a mudança.

No Tá com Nada estão Breno, Kaysar, Patrícia, Ana Paula, Nayara, Jéssica e Mahmoud.