'Teria maior orgulho de ver minha filha casando', Ayrton confessa para Breno

Pela cara de Breno, a conversa com o sogrão foi para lá de desconfortável. Ayrton resolveu se aproximar do goiano depois de perceber que sua estratégia de tentar impedir o contato da filha com qualquer homem não estava funcionando. Águas passadas, porém: a jovem já está planejando sua vingança após a festa Deuses Gregos, que deixou o arquiteto muito íntimo de Jaqueline.

"Você sabe que eu fiquei com a Ana... Na minha concepção você não fez nada errado, em momento algum. Se fosse o irmão, faria a mesma coisa. Por mais que ela tenha a cabeça boa", disse Breno, tentando conciliar os dois.

"Eu sei que você tem a cabeça boa... Mas acontece", retrucou Ayrton. "Dá pra ver que você é ingênuo, apesar de ser grande pra caramba. Teria maior orgulho de ver minha filha casando, não estou sendo hipócrita. Ainda mais você que é um cara estudioso, formado...", comentou.

Para quem não queria nada sério, o papo tomou um rumo inesperado, hein, Breno?

"Eu ficando aqui com a Ana Clara consigo entender mais ela", desabafou o pai da Família Lima na academia. "Eu ainda tenho ela como um bebê",

"Mas não é não, viu? Ela já tá bem... ela é bem decidida das coisas que quer e não quer", deixou claro o goiano.