'Tem coisa que é pior do que beijar na boca', diz Ana Clara sobre Jéssica e Lucas

Não é só do lado de fora da casa que o relaciomento mais ou menos colorido do modelo Lucas e da personal trainer Jéssica, ambos comprometidos com outras pessoas na vida fora do confinamento, está deixando as pessoas confusas.

Enquanto os telespectadores assistem as demonstrações de carinho entre os dois pela telinha, os outros participantes acompanham em primeira mão toda a atenção de um pelo outro, e já deram seu recado.

"Eu falei a minha opinião para ela e ela me deu uma patada", disse Mahmoud. Breno, que estava mais próximo de Lucas, comentou a situação com o amigo, mas não teve resultado: "Eu não vou falar mais nada, já expressei três vezes a minha opinião. Quem tem que tomar uma atitude é ele".

"Ele tem uma noiva e fica dando em cima das meninas aqui", opinou o sexólogo.

"Ele dá abertura, é diferente. Não precisa nem ser tão extremo como o Viegas, mas tem coisas que não dá. É só cortar e dá pra cortar", diz o arquiteto.

Ana Clara dá a cartada: "Tem coisas que fazem que é pior que beijar na boca".