Os brothers e sisters que formavam o grupo Tá com Nada se deram bem na Prova da Comida realizada na manhã deste domingo (25) e inverteram os papéis com os outros membros da casa do Big Brother Brasil 18.

A disputa pelas estalecas, moeda utilizada para compras de alimentos e bebidas no reality show, consistia no arremesso de discos em uma pista.

Após a vitória, a equipe comemorou e prometeu um almoço completo após a passagem pelo mercado de compras.