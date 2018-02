'Senta aqui, seu falso!': Jaqueline e Mahmoud se confrontam sobre Anjo

Depois de muito chorar por ter sido indicado ao Paredão e, principalmente, pela suposta traição de Jaqueline, Mahmoud teve que ouvir a resposta da própria. O sexólogo acusou a sister de ter prometido imunizá-lo caso ganhasse o Anjo mas descumprido sua palavra na hora do Paredão.

"Pode sentar que hoje você é a atração da festa", gritou a biomédica com ele, após esperá-lo sair do Cinema do Líder. "Senta aqui, seu falso! Você é muito engraçadinho! Já está aqui, está entalado". A discussão aconteceu na madrugada desta terça-feira (6), e ela deixou bem claro: "Eu não te prometi nada".

"Eu ia te chamar para conversar, Jaqueline, mas eu respeitei o seu momento de Paredão", disse o rondonense. "Não te chamei de falsa". "A casa inteira sabendo e você não me chamou de falsa?", questionou a loira.

"Eu falei que você fez uma promessa e você não cumpriu, e eu me senti mal. Aqui na cama você me prometeu", afirmou. Com a briga se estendendo em tempo e volume, o brother resolveu ir para o jardim. “Chega, eu não quero discutir mais. Quando você se acalmar, a gente conversa”,

“O Brasil inteiro precisa saber que você é falso e dissimulado, duas caras.", gritou Jaqueline. “Você não ganhou sete votos à toa, não.”

E aí, quem será que está certo?