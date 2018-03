'Se você não quer, eu não te beijo mais', diz Patrícia para Kaysar após elogiar beijo e levar 'fora'

Climão na casa do Big Brother Brasil 18. Kaysar estava deitado no chão do Quarto do Líder conversando com Diego e Patrícia sobre o beijo com a sister. “E que beijo hein? Delícia”, comentou Patrícia. “Sabe o que você tem? Tem sorte que você beija bem”, continuou ela, cantando para o garçom uma canção das sertanejas Maiara e Maraisa.

Logo depois, a funcionária pública continuou a falar sobre o beijo “Muito bem, encaixou direitinho”, elogiou ela, antes de ser interrompida por Kaysar. “Esse é o perigo. Quando encaixa direito. Eu estava torcendo para que não encaixasse, porque eu não quero”, afirmou o brother.

“Se você não quer, eu não te beijo mais”, retrucou Patrícia. Eita!