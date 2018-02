Samba será o tema da festa na casa do BBB18 nesta quarta

A festa da noite desta quarta-feira (14) na casa do Big Brother Brasil 18 terá como tema o samba. Os brothers e sisters que disputam o prêmio de R$ 1,5 milhão entrarão no clima do carnaval e ainda terão um cardápio especial, de acordo com o site do reality show.

Um camarote montado no jardim da casa fará com que os participantes sintam-se no Sambódromo da Sapucaí. A festa contará ainda uma janela de led que exibirá vídeos de desfiles históricos do carnaval pelo País.

O cantor Martinho da Vila, que foi homenageado em 2018 nos carnavais de São Paulo e do Rio de Janeiro, gravou um vídeo exclusivo para os participantes onde contará curiosidades sobre o samba. Ele completou 80 anos na última segunda-feira (12).