Resultado parcial da enquete do POPULAR mostra que internautas eliminariam Ana Paula do BBB18

A eliminação do Big Brother Brasil 18 só acontece na terça-feira (13), mas se fosse hoje (12), o público colocaria a sister Ana Paula para fora da casa. Ela foi a escolhida por 83% dos internautras do O POPULAR que votaram na nossa enquete.

O segundo colocado é a Família Lima com 10% e por fim, Paula com 7%. Ainda dá tempo de votar em quem você quer tirar da casa mais vigiada do Brasil. Vote aqui!

Confira os resultados parciais:

O POPULAR

Ana Paula: 83%

Família Lima: 10%

Paula: 7%

UOL

Ana Paula: 84,11%

Família Lima: 10,7%

Paula: 5,19%