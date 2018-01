Queridômetro dá nota máxima a Kaysar

O confessionário do Big Brother Brasil recebe diariamente os participantes para o Raio X, onde eles deixam suas impressões sobre o programa e avaliam uns aos outros com uma nota que varia de 1 a 5 corações para cada - quanto mais corações, mais amada a pessoa é, o que aumenta o seu Queridômetro. Nesta terça-feira (31), quem lidera o ranking é Kaysar, com um coração cheio em 5.

A média é atualizada diariamente. Mara, que está no Paredão, amarga em 3,2, contra sua adversária, Ana Paula, que tem 4,2. Quem não for realizar o Raio X recebe uma penalidade, perdendo 50 estalecas cada um. Ayrton, Caruso, Gleici, Jéssica, Mara, Nayara, Viegas e Wagner não fizeram a atividade.

→ Confira o Ranking: