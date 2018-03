Quem você quer eliminar do BBB18? Parcial de enquete aponta Patrícia com alta rejeição

O publicitário paulista Caruso, o escritor paraense Diego e a funcionária pública cearense Patrícia disputam, até a próxima terça-feira (13), a preferência do público no 7° Paredão do Big Brother Brasil 18.

A formação da berlinda desta semana começou na última sexta-feira (9), com o retorno da estudante acreana Gleici de um Paredão falso. Ímune, ela ganhou o poder de indicar alguém para a disputa. Patrícia foi a sua escolha. Caruso foi ao Paredão por indicação das líderes da semana, Jéssica e Paula. Com quatro votos, Diego foi o indicado pela casa.

Enquete realizada pelo POPULAR aponta Patrícia como a próxima eliminada do reality show, com alta rejeição: 88%. Caruso ocupa a 2ª posição, com 7% e Diego fecha o páreo com 5%.

