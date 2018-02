Quarto submarino vira ‘ninho de amor’ e palco de muita conversa

Na madruga dessa terça-feira (20), a animação foi intensa no quarto submarino. Diego, Jéssica, Lucas e Patrícia deram o que falar junto com Kaysar. Tudo começou com o sírio fazendo uma massagem em Patrícia e, após ele sair do quarto, os quatro decidiram dormir juntos fazendo conchinha uns nos outros na cama de casal.

Durante a conversa entre Lucas e Patrícia, o empresário diz: "Vai chegar ao ponto de eu não poder voltar mais para Fortaleza", e a sister concorda: "Eu acho que você não volta mais para o Ceará, não", afirma. A personal trainer então sugere: "Vai para Santa Catarina". Os brothers riem e Lucas se preocupa: "Minha mulher não vai me querer mais, não". O cearense termina deitado nos braços de Diego e diz ao brother que está carente.