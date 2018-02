Produção pune todos os participantes do BBB18 após atitude de Mahmoud

A produção do Big Brother Brasil 18 confirmou na tarde desta segunda-feira (5) que todos os participantes do reality show deverão ir para o grupo Tá com Nada, que possui restrições alimentares.

A punição foi dada após o sexólogo Mahmoud, emparedado na votação do último domingo (4), comer ovos mexidos em uma panela de uso exclusivo do Tá com Tudo. Ele está locado no outro grupo da Casa e havia prometido vingança por conta da indicação, vinda com sete votos dos participantes no confessionário.

Durante a transmissão 24 horas, foi possível ouvir uma voz comunicar aos brothers e sisters o seguinte: "Atenção, regras básicas foram descumpridas e ingredientes exclusivos do Tá com Tudo foram usados por integrantes do Tá com Nada. Punição: todos estão com o Tá com Nada até segunda ordem".

Os membros do Tá com Nada tem disponível para alimentação arroz, feijão, goiabada e uma proteína diferente por semana, além de leite e ovos disponíveis de maneira limitada.